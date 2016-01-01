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Детективи з ЄС допомагають НАБУ розслідувати шахрайство в «Центренерго»

Національне антикорупційне бюро України спільно з Європейським офісом з боротьби із шахрайством розслідує справу про розкрадання кількох десятків мільйонів євро, призначених для «Центренерго»

Про це повідомив директор українського відомства Артем Ситник в ефірі телеканалу ZIK.

«Це перше спільне розслідування з Європейським офісом із боротьби із шахрайством. Воно стосується європейських коштів, які виділялися на «Центренерго». В цій справі також присутні українці, але їхні прізвища я не можу назвати», – сказав Ситник.

За його словами, розслідування почалося недавно і перебуває на початковій стадії.

«Наші партнери звернулися до нас з проханням підняти інформацію, ми почали розслідування в координації з Європейським офісом. Збиток склав кілька десятків мільйонів євро», – уточнив глава НАБУ.

Також сьогодні Національне антикорупційне бюро заявило про те, що зібрало достатню кількість доказів, якими підтверджується оригінальність «амбарної книги» Партії регіонів, переданої колишнім першим заступником глави СБУ Віктором Трепаком. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.



Документи були зібрані під час досудового розслідування. Документи були направлені на експертизу почерку, її результати підтвердили оригінальність підписів і численні свідчення осіб, які особисто виконували записи і ставили підписи в «амбарній книзі» за готівку.

Нагадаємо, НАБУ початоло розслідування на підставі заяви Віктора Трепака щодо «чорної бухгалтерії» Партії регіонів.

У списках «чорної бухгалтерії» Партії регіонів фігурує також Пол Манафорт. Згідно зі списком, починаючи з 20 листопада 2007 року, йому виплатили понад 12,7 млн доларів США.