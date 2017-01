Deutsche Bank заплатить штраф у розмірі 625 млн дол. за відмивання коштів російськими клієнтами

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У банку визнали, що ймовірною метою схеми був відхід від податків

Deutsche Bank заплатить 625 млн дол. штрафу за порушення при торгівлі російськими акціями в період з 2011 по 2015 роки, передає Reuters.

Німецький банк погодився виплатити 425 млн дол. за протизаконні угоди, які в 2011-2015 роках дозволили вивести з Росії 10 млрд дол. Ще 200 млн дол. за «підозрілу діяльність» c Deutsche Bank має намір стягнути британське фінансове наглядове відомство.

Суть шахрайства полягала в тому, що трейдери скуповували акції російських компаній в Москві за рублі, а потім брокери перепродували ці ж папери через лондонське відділення банку за фунти стерлінгів або долари. У кожному випадку мова йшла про угоди на 2-3 млн дол., причому частина операції проходила через Нью-Йорк. Deutsche Bank при цьому отримував певну комісію.

У німецькому банку визнали, що «було неможливо визначити справжню мету транзакцій», вказавши, що «ймовірною метою схеми був відхід від податків та інші протиправні мети».

В серпні 2016 року видання The New Yorker повідомляло про те, що дзеркальні угоди проводив брокер Ігор Волков. Метою махінації був виведення грошей з Росії. «Оскільки російська та офшорна компанії належали одному і тому ж власнику, ці мали алхімічну мета: перетворити рублі, що застрягли в Росії, в долари, заховані за кордоном», - вказував співробітник The New Yorker.