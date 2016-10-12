Деякі депутати, які збирались на інавгурацію Трампа, не отримали візи, - Береза

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Береза заявив, що поки не бачив у Вашингтоні українських політиків

Частина депутатів, які анонсували свою присутність на інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, не змогла отримати візи. Про це заявив нардеп Борислав Береза у коментарі каналу «112 Україна».

«Зі спілкування з деякими місцевими політиками з'ясувалося, що частина українських політиків, які анонсували свій приїзд до Вашингтона, не просто не отримали візи, а фактично отримали загородження і не потраплять сюди. Тому широко розпіарену подію американці показали інакше. «Ти можеш купити квиток, але якщо ми не хочемо тебе бачити на церемонії, тебе тут не буде», - заявив Береза.

Також за словами нардепа, є окремі труднощі з попаданням в ту чи іншу зону інавгурації. Рекомендують приходити за дві години до початку, з деякими квитками - за годину.