Діагноз Насірову, який поставили у лікарні «Феофанія», не підтвердився

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Насіров в лікарні

Зокрема, у висновках зазначається, що лікарі «Феофанії» систематично та необгрунтовано перебільшували тяжкість стану здоров’я голови ДФС

Клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України не підтвердила діагноз, встановлений у клінічній лікарні «Феофанія» голові ДФС Роману Насірову.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро з посиланням на висновки комісії.

«Зокрема, у висновках зазначається, що лікарі «Феофанії» систематично та необгрунтовано перебільшували тяжкість стану здоров’я голови ДФС. Об’єктивних підстав для встановлення зазначеного раніше діагнозу, на переконання комісії МОЗ, у лікарів «Феофанії» не було. Члени комісії викрили також порушення при виписці пацієнта з цього лікувального закладу», - заявили у НАБУ.

Як повідомлялося, 2 березня детективи НАБУ затримали голову ДФС Романа Насірова на території КЛ «Феофанія» за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою та службовим становищем»). Медичний персонал КЛ «Феофанія» намагався обмежити доступ детективів НАБУ до палати, в якій перебував голова ДФС, посилаючись на його тяжкий стан.

Після вирішення питання про доступ до палати, в якій перебував голова ДФС, детективи НАБУ повідомили йому про підозру. Однак підозрюваного не було переведено до установи тимчасового тримання у зв’язку з інформацією про нібито різке погіршення стану його здоров’я. Проте обстеження в іншому спеціалізованому медичному закладі діагноз лікарів із КЛ «Феофанія» не підтвердили.

Задля отримання об’єктивної оцінки стану здоров’я підозрюваного НАБУ 6 березня звернулось до Міністерства охорони здоров’я з проханням провести клініко-експертну оцінку якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування в КЛ «Феофанія».