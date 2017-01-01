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    Діагноз Насірову, який поставили у лікарні «Феофанія», не підтвердився

    • Сьогодні, 19:56
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    Насіров в лікарні
    Насіров в лікарні

    Зокрема, у висновках зазначається, що лікарі «Феофанії» систематично та необгрунтовано перебільшували тяжкість стану здоров’я голови ДФС

    Клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України не підтвердила діагноз, встановлений у клінічній лікарні «Феофанія» голові ДФС Роману Насірову.

    Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро з посиланням на висновки комісії.

    «Зокрема, у висновках зазначається, що лікарі «Феофанії» систематично та необгрунтовано перебільшували тяжкість стану здоров’я голови ДФС. Об’єктивних підстав для встановлення зазначеного раніше діагнозу, на переконання комісії МОЗ, у лікарів «Феофанії» не було. Члени комісії викрили також порушення при виписці пацієнта з цього лікувального закладу», - заявили у НАБУ.

    Як повідомлялося, 2 березня детективи НАБУ затримали голову ДФС Романа Насірова на території КЛ «Феофанія» за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою та службовим становищем»). Медичний персонал КЛ «Феофанія» намагався обмежити доступ детективів НАБУ до палати, в якій перебував голова ДФС, посилаючись на його тяжкий стан.

    Після вирішення питання про доступ до палати, в якій перебував голова ДФС, детективи НАБУ повідомили йому про підозру. Однак підозрюваного не було переведено до установи тимчасового тримання у зв’язку з інформацією про нібито різке погіршення стану його здоров’я. Проте обстеження в іншому спеціалізованому медичному закладі діагноз лікарів із КЛ «Феофанія» не підтвердили.

    Задля отримання об’єктивної оцінки стану здоров’я підозрюваного НАБУ 6 березня звернулось до Міністерства охорони здоров’я з проханням провести клініко-експертну оцінку якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування в КЛ «Феофанія».

     

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