Дії Росії змусили Фінляндію збільшити чисельність армії на 20 відсотків
- Сьогодні, 06:16
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Розсилка
Фінляндія планує збільшення щорічних оборонних витрат на 150 мільйонів євро з 2021 рокуФінляндія анонсувала збільшення своєї регулярної армії на 20 відсотків - до 280 тисяч солдатів. В оприлюдненому в четвер, 16 лютого, звіті уряду щодо оборонної політики йдеться також про те, що збільшення витрат на безпеку зумовлене посиленням напруги у регіоні Балтійського моря.
Фінляндія, яка не є членом НАТО, після анексії Криму Росією вже зробила кроки для збільшення оборонної співпраці із сусідньою Швецією.
«Період раннього попередження у військових кризах став коротший, у регіоні планка для застосування сили стала нижчою», - наводить агенція Reuters позицію фінського уряду.
Через це Фінляндія планує збільшення щорічних оборонних витрат на 150 мільйонів євро з 2021 року, а також оновлення флоту винищувачів.
Члени НАТО у Європі також посилюють власну обороноспроможність. Напередодні міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) анонсувала нові безпекові проекти, які виконуватимуться спільно з країнами-сусідками та партнерами у НАТО.