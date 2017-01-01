Дипломат розказав, чого навчив голландців минулорічний референдум з українського питання

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Посол України у Нідерландах Олександр Горін

Горін висловив впевненість, що на минулорічному референдумі у Нідерландах російський вплив був

Підтвердити автентичність на підписних листах на референдумі з «українського питання», де перемогли євроскептики, у Нідерландах сьогодні фактично не можна.

Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав посол України у Нідерландах Олександр Горін.

«Я упевнений, що російський вплив на минулорічному референдумі у Нідерландах був. Понад те, на наше неофіційне прохання ІТ-спеціалісти надали висновок, що без використання комп’ютерних маніпуляцій досягти такого результату (зібрати необхідну кількість підписів за проведення референдуму) за останніх чотири дні кампанії було б просто неможливо. У Нідерландах, до речі, нещодавно пройшло повідомлення у ЗМІ про те, що автентичність підписів на цих підписних листах (requests) не перевірялася. Підтвердити те, що люди їх справді ставили, ніхто не може», - зазначив він.

Проте запевнив, що подібні маніпуляції могли бути використані на останніх парламентських виборах у Нідерландах.

«Ні, на виборах подібного не могло статися. Бо підрахунок голосів нині проводився вручну. Як казав один з депутатів VVD, спікер цієї партії із зовнішньополітичних питань минулої каденції Хан тенБруке, ми рахуватимемо бюлетені власними руками, аби пересвідчитись, що на них не лежить відбиток руки Путіна. Тобто «наш» референдум показав голландцям, що може зробити пропаганда, маніпуляція, брехня», - зазначив Горін.

Російської пропаганди, за його словами, на цих виборах було не дуже багато, якщо порівнювати із її рівнем під час минулорічного референдуму.

«Нідерланди вже були готові протистояти. Ось вам приклад. Росія намагалася маніпулювати результатами так званого брифінгу для родичів жертв катастрофи літака МН17, під час якого було прямо заявлено, що літак збив російський «Бук». Після брифінгу були некоректні висловлювання спікера МЗС РФ Марії Захарової, інших російських спікерів. Тоді російського посла викликали до МЗС Нідерландів, де розтлумачили, що є межа для подібних заяв, яку Росії не рекомендують перетинати у своїй антиєвропейській пропаганді», - сказав посол.

Нагадаємо, перемогою проєвропейських партій завершилися вибори у Нідерландах. Проурядова Народна партія за свободу і демократію (VVD) на чолі з прем’єр-міністром Марком Рютте виграла (33 зі 150 місць у парламенті), значно випередивши свого основного конкурента – Партію свободи Герта Вілдерса (20 місць).

Ще задовго до голосування європейські і світові медіа називали вибори до нижньої палати парламенту Нідерландів знаковими для долі єдиної Європи. Пам’ятаючи перемогу євроскептиків на минулорічному референдумі з «українського питання», занепокоєння результатами парламентських виборів мало під собою значні підстави.