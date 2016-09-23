Дипломат розказав, як Польща після вступу в ЄС зруйнувала стереотипи щодо себе

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Ян Трущинський

У нас було мало знань про те, як ринкова економіка повинна регулюватися, і ми робили все, щоб учитися й прогресувати, - польський дипломат

Польський дипломат Ян Трущинський у інтерв’ю «Главкому» розповів яким чином Польщі вдалося побороти стереотипи, пов’язані із нею в Європі.

За словами дипломата, у Польщі, країні-сателіті Радянського Союзу наприкінці 80-х не було ринкової економіки, проте ситуацію вдалося змінити наполегливою працею. «У нас було мало знань про те, як ринкова економіка повинна регулюватися, і ми робили все, щоб учитися й прогресувати», - зазначив Трушинський.

Як відзначив Трущинський, ще 25 років тому згідно з тривалим польсько-німецьким дослідженням, яке виміряє ставлення німців до поляків та навпаки, практично жоден німець не міг уявити своїм начальником поляка. «І якщо ви глянете на тенденції останніх двадцяти років, вони чітко свідчать про зміни на краще. Більшість німців вже не заперечують проти поляка в якості свого боса, за умови належного рівня його компетентності. Національність більше не є вирішальним фактором», - розказав Трущинський.

За словами Трущинського, нарешті Польща почала асоціюватися з Європою, з країною, яка має досить позитивний імідж.

Детальніше читайте: Дипломат Ян Трущинський: Більшість німців вже не заперечують проти поляка в якості свого боса