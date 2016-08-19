Дипломати пояснили, чому Україна не повертає Крим через міжнародний суд ООН

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Існує всього 8 міжнародних документів, де Росія і Україна визнали обов’язковість юрисдикції судових або арбітражних інституцій

У Міністерстві закордонних справ України пояснили, чому Україна не подає позов до міжнародного суду ООН стосовно повернення Криму.

Як заявила на брифінгу заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, за часів Радянського Союзу (а потім цієї позиції дотримувалися Україна і Росія) визнання юрисдикції міжнародного суду ООН відбувалося виключно на підставі певних конвенцій.

«Існує всього 8 міжнародних документів, де Росія і Україна визнали обов’язковість юрисдикції судових або арбітражних інституцій. Серед них, зокрема, конвенції про заборону расової дискримінації та конвенція про заборону фінансування тероризму», – сказала вона.

Заступник міністра зазначила, що Україна зверталася до РФ з пропозицією визнати юрисдикцію міжнародного суду і розглянути питання щодо Криму в рамках міжнародного суду ООН, але не отримала жодної відповіді на своє звернення.

«Потрібна згода Росії на розгляд цього питання в міжнародному суді ООН, він не може розглядати питання, якщо немає згоди іншої сторони», – додала Зеркаль.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що в рамках зазначених конвенцій Росія визнала юрисдикцію міжнародного суду ООН, і це означає, що в разі, якщо міжнародний суд ООН прийме ці відповідні попередні заходи, то Росія не має політичних або міжнародно-правових засобів, яким чином їх не дотримуватися.

«Вона не може їх заблокувати, наприклад, в Раді Безпеки, тому ми використовуємо це саме в рамках відповідних позовів», – сказав Клімкін.

Він також зазначив, що на сьогодні виникла абсолютно нова ситуація, коли країна-постійний член Радбезу ООН є одночасно агресором.

«Система міжнародного права до цього не пристосована. У нас є статут ООН і статут міжнародного суду ООН, і якщо країни не визнають юрисдикцію міжнародного суду, Міжнародний суд ООН, на жаль, не може прийняти справу», – додав Клімкін.

Джерело: УНІАН