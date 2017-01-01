Директор Укргідрометцентру назвав причину травневого снігу в Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кульбіда обіцяє: скоро стане тепліше, але дощитиме

Вторгнення дуже холодного арктичного повітря стало причиною опадів у вигляді снігу в низці регіонів України. Про це повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, пише «Обозреватель».

«Цей холодний період збережеться протягом двох діб, після чого відбудеться поступове підвищення температури, опади будуть проходити у вигляді дощу», - сказав він.

За словами метеоролога, температура повітря через дві доби на більшій частині країни складе 13-18° тепла, а в південних областях 20-25° тепла. «Травень характеризується заморозками. Тому подібні похолодання хоча і бувають рідко, але нічого аномального в цьому немає», - додав він.

За прогнозом Укргідрометцентру, в четвер, 11 травня, температура вночі очікується 1-6° тепла. В Україні, крім узбережжя морів, на ґрунті і місцями в повітрі заморозки 0-5°; вдень 13-18° тепла, в Одеській області до 20°.