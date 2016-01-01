Директора згорілого ринку біля «Лісової» викликали на допит

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Після допиту директора у слідчого буде встановлено, на яких підставах ринок функціонував

За фактом пожежі на ринку біля станції метро «Лісова» у Києві слідчим відділом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Директора ринку викликано на допит.

Про це в ефірі Громадського повідомив Олександр Косовський — начальник Деснянського управління поліції Києва.

«Слідчим відділом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей», — сказав він.

Крім того Косовський зазначив, після допиту директора у слідчого буде встановлено, на яких підставах ринок функціонував.

«Спілкувались із директором ринку. На завтра на 9 годину дана особа буде на допиті у слідчого із усіма необхідними документами на право підприємницької діяльності. Слідчий відділ визначить, на яких підставах функціонував ринок», — повідомив начальник Десняннського управління поліції.

За його словами, зазначена стаття по справі передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років.

У свою чергу Світлана Водолага, речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві, повідомила Громадському, що ринок не перевірявся з 2014 року через мораторій на перевірки.

«Ринок перевірявся останній раз у 2014 році. Ми не мали змогу перевіряти об’єкт у зв’язку з мораторієм на перевірки, адже господар ринку перебуває на спрощеній системі оподаткування», — сказала вона.

За її словами, причинами пожежі займаються правоохоронні органи. Після проведення експертиз буде встановлена точна причина пожежі. Наразі правоохоронці розглядають різні версії пожежі: від умисного підпалу до порушення правил пожежної безпеки.

На даний час на місці події працюють 5 одиниць спецтехніки та підйомний кран для розбору конструкцій. Крім того, вона зазначила, що даних про постраждалих не надходило.

Верховна Рада 3 листопада ухвалила закон «Про особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Таким чином, дію мораторію на проведення державних планових перевірок малого і середнього бізнесу продовжили до 31 грудня 2017 року.

В період дії мораторію можуть проходити позапланові перевірки бізнесу, якщо на це є вагомі причини: рішення суду, за заявою суб'єкта господарювання при аварії на виробництві, при обґрунтованому зверненні фізичної особи та узгодженні компетентного органу Державної регуляторної служби.

Як повідомлялося, в Києві біля станції метро «Лісова» спалахнула пожежа на ринку «Даринок». Пожежа почалася близько 11.30. Внаслідок пожежі зайнялися ринок та автостоянка. Рятувальникам вдалося ліквідувати загрозу поширення вогню на метрополітен і автостанцію.

На пожежі виявили тіло жінки.

Через загрозу розповсюдження вогню «Київський метрополітен» призупиняв роботу двох станцій метро.