Дисидент Степан Хмара розповів, чому частина українців ностальгує за СРСР

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Степан Хмара

Хмара розказав, чому люди забули про черги, про те, скільки мільйонів пройшло через ГУЛАГ

Українці, які відчувають жаль через розпад Радянського Союзу, насправді шукають відповіді на негаразди свого життя. Таку думку в ефірі телеканалу ZIK висловив радянський дисидент Степан Хмара.

«Їм здається, що за СРСР була стабільність, була робота, зарплата. А що насправді було - вони вже забули. Така людська пам'ять», - зазначив він і додав: «Вони не знають черг, скільки мільйонів пройшло через ГУЛАГ, коли людина не могла знайти роботу і її переслідували».

Як повідомлялось, директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що декомунізація необхідна задля безпеки для України. На його думку, стати основою для розгортання російської агресії може саме «совкова ментальність».

Нагадаємо, на сьогодні з 35 залізничних станцій, які було заплановано перейменувати у зв‘язку з декомунізацією, змінили 19 назв. Найближчим часом буде перейменовано ще три залізничних об’єкти: Піонерськ на Калатор, Київ-Жовтневий на Грушки, Київ-Московський на Київ-Деміївський.