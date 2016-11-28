

Розсилка ВІДПРАВИТИ

П'ятеро дітей померли від захворювань, зокрема троє від злоякісних новоутворень, двоє від вроджених вад розвитку

Дитяча смертність в окупованому Севастополі зросла за рік на 11%. Про це заявила в.о. директора департаменту охорони здоров'я окупованого Севастополя Ольга Ємельяненко, повідомляють «Новости Крыма».

«Показник дитячої смертності (діти від 1 року до 17 років) на 10 тисяч населення зріс на 11,1%. Зростання смертності сталося через зовнішні причини – 13 з 20 випадків. Зафіксовано один випадок утоплення, два випадки отруєння чадним газом, шість смертей внаслідок ДТП, три випадки ненавмисного падіння з висоти, один випадок отруєння невідомою хімічною речовиною», – сказала Ємельяненко.

При цьому вона зазначила, що п'ятеро дітей померли від захворювань, зокрема троє від злоякісних новоутворень, двоє від вроджених вад розвитку.

«За 12 місяців 2016 року випадків материнської смертності на території Севастополя не зареєстровано. Показник малюкової смертності на одну тисячу народжених живими становив 4,77, що на 2,3% нижче за аналогічний показник 2015 року та на 10,5% нижче за показник «дорожньої карти» департаменту охорони здоров'я», – сказала Ємельяненко.