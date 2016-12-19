Дизайнером сцени Євробачення 2017 став Флоріан Відер

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Відомий дизайнер Флоріан Відер

У його портфоліо - сцени Євробачення в Дюссельдорфі, Баку і Відні

Флоріан Відер став дизайнером сцени Євробачення, яке навесні 2017 буде проходити в столиці України, повідомляє Прес-служба UΛ Перший.



«Це вже четверта сцена, яку він буде розробляти для міжнародного пісенного конкурсу. У портфоліо Флоріана Відер - сцени Євробачення в Дюссельдорфі, Баку і Відні, а також такі проекти, як талант-шоу «Х-Фактор» у Великій Британії та США і «MTV Video Music Awards», - йдеться в повідомленні.



Відер вважає, що головна його задача - створити відчуття щастя і захоплення у кожного, хто приєднається до Євробачення. «Я вже запланував використовувати деякі революційно нові напрацювання, але поки буду тримати їх в секреті. Дизайн сцени Євробачення-2017 буде унікальним і відмінним від попередніх шоу. Міжнародний пісенний конкурс - це не тільки проект, який мене запалює, він також є творчим викликом, що дуже надихає мене, як дизайнера», - додав він.



Конкурс на творчу концепцію сцени пісенного конкурсу Національна телекомпанія України проводила з листопада. Після аналізу відповідного ринку послуг, найкращим продакшн-дизайнерам були спрямовані пропозиції взяти участь у відборі ідеї оформлення сцени Євробачення-2017.



НТКУ отримала конкурсні роботи від чотирьох компаній: двох українських - Zinteco і Artmax і двох іноземних - Wieder Design і Kuby Design. Це - професійні дизайнери, які мають багаторічний досвід технічного забезпечення різних шоу. Головним критерієм відбору були унікальність і креативність ідеї оформлення сцени міжнародного пісенного конкурсу.



Як результат - команда Євробачення вибрала кращу концепцію сцени, яка буде максимально відповідати завданням конкурсу. Це рішення також було прийнято Європейською мовною спілкою (ЄМС).



Відповідну угоду з компанією Wieder Design вже підписано.