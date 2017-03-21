Для участі в ЗНО зареєструвалися понад 223 тис. осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ЗНО-2017

Уточнені дані будуть оприлюднені згодом

Станом на 20 березня, по всій Україні на зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалося більше ніж 223 тис. осіб. Зараз ще триває доопрацювання регіональними центрами реєстраційних документів, які були відправлені у встановлені терміни (з 6 лютого до 17 березня), тому уточнені дані будуть оприлюднені згодом. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки з посиланням на дані Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Як повідомляє УЦОЯО, внести зміни до реєстраційних даних або усунути причини, що стали підставою для відмови в реєстрації, можна до 31 березня.

Учасники ЗНО, які отримали сертифікати, однак бажають внести зміни до персональних даних, можуть перереєструватися. Для цього їм потрібно внести зміни до реєстраційних даних за допомогою сервісу «Внести зміни», сформувати та оформити нову реєстраційну картку.

Повторно сформований комплект реєстраційних документів, а також отриманий раніше Сертифікат необхідно передати до закладу освіти, у якому навчається випускник поточного навчального року, або самостійно надіслати до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти – якщо це випускник минулих років або учень (слухач, студент) професійно-технічного чи вищого навчального закладу.

У разі отримання рішення про відмову в реєстрації, можна усунути причини, що стали підставою для прийняття такого рішення. Для цього необхідно створити нову реєстраційну картку за допомогою сервісу «Зареєструватися» та сформувати новий комплект документів.

Випускники загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року подають реєстраційні документи для усунення причин відмови в реєстрації до закладу, де навчаються.

Випускники минулих років, учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів надсилають документи на адресу регіонального центру, зазначену в контрольно-інформаційному листі.