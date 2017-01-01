Для журналістів можуть ввести обов’язкове страхування

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Захист журналістів

Юрій Стець ініціюватиме зміни в законодавстві в частині страхування журналістів

Міністерство інформаційної політики України ініціюватиме зміни до законодавства в частині страхування журналістів. Про це заявив міністр Юрій Стець, повідомляє прес-служба МІП.

Стець підкреслив, що сьогодні справи Миколи Семени та Романа Сущенка – приклади порушення прав журналістів на професію та свободу слова з боку РФ.

«В цей день я закликаю світову спільноту звернути увагу на наших політичних в’язнів-журналістів. Без підтримки міжнародних організацій, думок лідерів європейських держав швидкого визволення не досягнути», - Стець.

Міністр у своєму зверненні до колег зазначив, що інша сторона свободи - відповідальність. Журналісти мають усвідомлювати відповідальність перед суспільством, дотримуватись стандартів журналістики та неупередженості висловлювань, відчуваючи при цьому свободу та підтримку держави.

«Зважаючи на кричущі для сучасного світу випадки безкарності та турбуючись про безпеку журналістів, невдовзі МІП ініціює зміни до законодавства в частині страхування. - заявляє Стець, - Тему піднімемо разом із Радою Європи та НСЖУ, медійниками та страховиками».

Таким чином, МІП планує через законодавче врегулювання обов'язкового страхування, дати додаткові гарантії в професійній діяльності.