До квітня телевежа на Чонгарі запрацює на повну

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Зведення телевежі на Чонгарі

Про це заявив член Нацради з питань телебачення і радіомовлення

Телевежа на Чонгарі запрацює у повному обсязі до початку квітня. Про це заявив член Нацради з питань телебачення і радіомовлення України Сергій Костинський в ефірі телеканалу «UA. TV», повідомляє «Крим. Реалії».

«Уже у цьому місяці вишка на Чонгарі буде працювати у звичайному режимі, оскільки зараз вона працює у тестовому режимі. З квітня мають працювати усі чотири радіостанції», - повідомив Костинський.

Як відомо, 27 грудня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення видала ліцензії чотирьом радіостанціям, які зможуть вести мовлення на Крим. Ними стали «Українське радіо» (суспільне мовлення), місцева херсонська радіостанція, кримськотатарське радіо «Meydan», «Радіо кримських громад».

Другого грудня заступник міністра інформаційної політики Артем Біденко заявив, що у н.п. Чонгар Генічеського району Херсонської області почали зводити телерадіокомунікаційну вежу заввишки 150 м, яка даватиме сигнал на тимчасово окупований Крим.

Дев’ятого лютого 2017 року «Українське радіо» і кримська радіостанція Meydan Radiosı почали мовлення на територію анексованого Криму зі зведеної телерадіовежі у Чонгарі.