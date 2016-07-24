Поранені бійці, яких направили до Дніпра, перебувають у важкому стані

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За словами лікарів, стан військових залишається вкрай тяжким

Бійців, поранених у зоні АТО, привезли до лікарні міста Дніпро. Про це повідомив головний лікар лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, зазначає «112 канал».

За його словами, стан бійців залишається вкрай тяжким. «У одного тяжке поранення головного мозку, поранення в живіт і в грудну клітку. Реаніматологи роблять усе можливе, щоб його врятувати. В іншого бійця кульове поранення в грудну клітку і живіт, поранені печінка, легені. Їх уже прооперовано. Зараз є позитивна динаміка. Сподіваємося, що він виживе», – заявив Риженко.

Нагадаємо, минулої доби в зоні АТО через необережне поводження зі зброєю загинуло двоє бійців, ще двоє дістали поранення. Наразі обставини пригоди з’ясовуються.