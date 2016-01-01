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    До суду відправлено обвинувальний акт щодо поліцейського Олійника

    • Сьогодні, 11:21
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    Сергій Олійник
    Сергій Олійник

    Олійнику повідомлено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України

    Прокуратура Києва спрямувала до суду обвинувальний акт щодо співробітника Управління патрульної поліції в Києві Сергія Олійника, підозрюваного в убивстві 17-річного пасажира BMW. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

    У рамках досудового розслідування Олійнику повідомлено підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб) та ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.

    «22 грудня 2016 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Голосіївського районного суду Києва для розгляду по суті», – повідомили у прокуратурі.

    У листопаді поточного року підозрюваному, його захисникам та потерпілим було оголошено про завершення досудового розслідування та надано доступ для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

    Нагадаємо, патрульний поліцейський під час переслідування автомобіля БМВ, в якому перебувало четверо осіб, перевищив службові повноваження та здійснив постріли з табельної зброї, внаслідок чого 17-річний пасажир автомобіля дістав смертельне вогнепальне поранення.

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