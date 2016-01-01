До суду відправлено обвинувальний акт щодо поліцейського Олійника



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Олійник

Олійнику повідомлено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України

Прокуратура Києва спрямувала до суду обвинувальний акт щодо співробітника Управління патрульної поліції в Києві Сергія Олійника, підозрюваного в убивстві 17-річного пасажира BMW. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

У рамках досудового розслідування Олійнику повідомлено підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб) та ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.

«22 грудня 2016 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Голосіївського районного суду Києва для розгляду по суті», – повідомили у прокуратурі.

У листопаді поточного року підозрюваному, його захисникам та потерпілим було оголошено про завершення досудового розслідування та надано доступ для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Нагадаємо, патрульний поліцейський під час переслідування автомобіля БМВ, в якому перебувало четверо осіб, перевищив службові повноваження та здійснив постріли з табельної зброї, внаслідок чого 17-річний пасажир автомобіля дістав смертельне вогнепальне поранення.