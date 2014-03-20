До суду скеровано 15 обвинувальних актів у державній зраді стосовно кримських суддів - прес-секретар Луценка

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Також Генпрокуратура здійснює досудове розслідування щодо прокурорів так званої «Прокуратури республіки Крим»

За результатами досудового розслідування до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності скеровано 15 обвинувальних актів, відносно 15 суддів окупованого Криму.Про це повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у «Фейсбук».

Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальних провадженнях за підозрою суддів АР Крим та міста Севастополя у вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

У ході досудового розслідування отримано фактичні дані про перебування вказаних осіб на тимчасово окупованій території України, в зв’язку з чим розпочато процедуру здійснення спеціального досудового розслідування.

На цей час до слідчого судді вже подано та отримано дозволи на проведення спеціального досудового розслідування, щодо зазначених суддів у 319 кримінальних провадженнях.

За результатами досудового розслідування до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності скеровано 15 обвинувальних актів, відносно 15 суддів Автономної республіки Крим.

Крім того, управлінням здійснюється досудове розслідування у 299 кримінальних провадженнях за підозрою прокурорів так званої «Прокуратури Республіки Крим» у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з тим, що вказані особи переховуються на тимчасово окупованій території України, до Печерського районного суду м. Києва для розгляду, скеровано 219 клопотань про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування, 15 з яких задоволено, а розгляд інших триває.

Управлінням вживаються заходи щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаних кримінальних проваджень.