До Верховного суду балотується снайпер із Харкова

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У списку кандидатів є також адвокати і викладачі харківських вузів

Відомий харківський суддя, колишній снайпер і прикордонник Олександр Мамалуй подав свою кандидатуру на обрання до нового Верховного суду. Всього від регіону зареєструвалися 56 претендентів, серед яких судді, адвокати та викладачі місцевих вузів, повідомляє newsroom.kh.ua

Відбір кандидатів в новий Верховний суд України стартував у листопаді 2016 року. На 120 посад (по 30 в Касаційному адміністративному, господарському, цивільному та кримінальному судах) претендує 653 особи. Кандидати повинні будуть пройти перевірку Громадської ради та антикорупційних органів.

Серед бажаючих потрапити до Верховного суду від Харківської області - 25 суддів центральних судів регіону, сім представників з місцевих судів, 19 викладачів різних вузів, а також четверо адвокатів і юрисконсульт.

До їх числа увійшов також суддя Господарського суду Харківської області Олександр Мамалуй. Він став відомий після того як в 2014 році став одним з небагатьох українських суддів, що відклали мантію задля захисту країни. Воював у складі роти снайперів 93-й окремої механізованої бригади, потім служив у прикордонних військах. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня та нагородною зброєю.