Доба в АТО: 51 обстріл, поранено двох українських військових

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Окупанти обстрілювали наші позиції на всіх напрямках з важкого озброєння

Всього за минулу добу зафіксовано 51 обстріл. Двох наших військових поранено. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Окупанти обстрілювали наші позиції на всіх напрямках з важкого озброєння. На Маріупольському – з мінометів 120 та 82 міліметра неодноразово вели вогонь по Красногорівці, Мар’їнці та Широкиному. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Гнутове, Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Водяне, Лебединське. По Новотроїцькому та Широкиному вогонь вели і снайпери.

На Луганському напрямку – зі 122 міліметрової артилерії, мінометів 120 та 82 міліметра окупанти вели вогонь по Троїцькому. Також з мінометів різних калібрів по Новозванівці та Попасній. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Кримському, Троїцькому, Новозванівці, Новоолександрівці, а також по Станиці Луганській, де мало б відбутися розведення сил.

На Донецькому напрямку – зі 120 міліметрових мінометів терористи обстріляли Луганське. З гранатометів та стрілецької зброї –Авдіївку, Зайцеве та Опитне. По Піскам вогонь вів снайпер, а по Луганському - БМП ворога.



