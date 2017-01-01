Доба в АТО: Найгарячіше було на Приморському напрямку

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Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою

Незважаючи на досягнуті домовленості Трьохсторонньої групи у Мінську про встановлення режиму «Тиші» російсько-окупаційні підрозділи продовжують збройні провокації проти наших військ. За минулу добу зафіксовано 65 обстрілів позицій Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Центром вогневого протистояння продовжує залишатись приморський напрямок. Так, в районі Водяного, по наших воїнах ворог гатив зі 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120-мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів. Мужніх захисників Широкиного накривав вогнем зі 120-мм мінометів, озброєння БМП, зенітних установок ЗУ-23-2, гранатометів та стрілецької зброї. З мінометів калібру 120-мм та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по морських піхотинцях поблизу Гнутового.

Міномети калібру 82-мм, протитанкові гранатомети застосував у районі Талаківки. З гранатометів різних систем бив по наших позиціях поблизу Павлополя, Мар'їнки та Красногорівки. З кулеметів великих калібрів намагався поцілити у наших захисників під Чермаликом, Гранітним та Мар'їнкою. Зі стрілецької зброї обстріляв оборонців Старогнатівки. Ворожі снайпери активно діяли в районі Водяного, Талаківки, Павлополя та Новотроїцького.



На донецькому напрямку, по наших позиціях поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Захисників Луганського обстрілював з мінометів калібру 82-мм. По оборонцях Опиного застосовував протитанковий ракетний комплекс, 82-міліметрові міномети, гранатомети та озброєння БМП. З гранатометів різних систем обстрілював позиції поблизу Невельського. Зенітні установки ЗУ-23-2, гранатомети та кулемети великих калібрів застосував у районі Кам'янки. Зі стрілецької зброї та кулеметів великого калібру відкривав вогонь по захисниках шахти «Бутівка».

На луганському напрямку, з гранатометів різних систем ворог бив по захисниках Новоолександрівки та Катеринівки.

За минулу добу двоє українських захисників отримали поранення.