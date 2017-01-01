Доба в зоні АТО: чотирьох військових поранено та п’ятьох травмовано

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З початку доби зафіксовано 49 ворожих обстрілів

З початку доби в зоні проведення АТО четверо українських військових поранено та п’ятеро було травмовано, передає прес-центр штабу АТО.

«Загалом зафіксовано 49 обстрілів. Чотирьох наших військових поранено, п’ятьох травмовано», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на маріупольському напрямку 122-міліметрова артилерія вела вогонь по Гнутовому. Танк та 120-міліметрові міномети — по Мар’їнці, 120- та 82-міліметрові міномети по Водяному, Красногорівці, Талаківці, Павлополю, Гнутовому, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї загарбники обстріляли Широкине та Водяне. Також по Водяному вели вогонь БМП противника.

На донецькому напрямку танки та міномети вели вогонь по наших позиціях в районі Авдіївки. З мінометів різних калібрів — по Невельському, Луганському, а з гранатометів та стрілецької зброї — по Новгородському, Кам’янці, шахті «Бутівці», Зайцевому та Пісках. БМП вели вогонь по Луганському.

Крім того, на луганському напрямку з РСЗВ БМ-21 «Град», 152-міліметрової артилерії, 120- та 82-міліметрових мінометів, а також протитанкових ракетних комплексів обстріляли Кримське, зі 152-міліметрової артилерії — Смолянинове, а снайпери обстрілювали Новоолександрівку. З гранатометів та стрілецької зброї — Новозванівку.