Додон позбавив екс-президента Румунії Бесеску молдавського громадянства

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За словами Додона, колишній лідер Румунії отримав громадянство Молдови незаконно

Президент Молдови Ігор Додон своїм указом позбавив молдавського громадянства екс-президента Румунії Траяна Бесеску. Про це йдеться на сторінці президента Молдови в Facebook.

Зокрема зазначається, що сьогодні, 3 січня, відбулося засідання комісії з питань громадянства та надання притулку, на якому були детально обговорені умови надання громадянства Бесеску.

За словами Додона, колишній лідер Румунії отримав громадянство Молдови незаконно, що стало причиною підписання відповідного указу.

При цьому підкреслюється, що Додон і до цього говорив про намір позбавити молдавського громадянства екс-президента Румунії Бесеску.

Зазначимо, подружжя Бесеску попросили громадянство Молдови 8 березня 2016 року і вже в червні отримали його указом екс-президента Молдови Миколи Тимофті. Екс-президент Румунії пояснив це прагненням сприяти європейському вибору Молдавії. Під час кампанії з виборів президента Молдови він відкрито виступав за головного конкурента Додона - лідера Партії дії і солідарності Майю Санду.

Укази про присвоєння громадянства Молдови Бесеску і його дружині Марії було підписано 9 червня екс-президентом республіки Ніколає Тімофті.