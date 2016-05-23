Додон зустрівся з главою невизнаного Придністров’я й обіцяв приїхати ще
- Вчора, 17:35
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З 2008 року президенти Молдови не їздили до Придністров’я
Президент Молдови Ігор Додон приїхав до Бендер і зустрівся там із главою невизнаного Придністров'я Вадимом Красносельським.
Як повідомляє ТАСС, Додон розкритикував позицію попередника щодо невизнаної республіки.
«Наш обов'язок – домогтися розв'язання конкретних проблем людей по обидва боки Дністра, зробити все можливе, щоб вони відчули поліпшення свого добробуту. Звичайно, є складні питання, є деякі різні бачення, але це не означає, що ми не повинні сідати за стіл переговорів, обговорювати і вирішувати проблеми наших громадян», – зазначив президент Молдови.
Він нагадав, що вперше з 2008 року молдавський президент відвідує невизнане Придністров'я, і додав, що у сторін накопичилося багато питань, які очікують вирішення.
Президент Молдови висловив надію, що в найближчому майбутньому відбудеться нова зустріч, на якій ітиметься про конкретні рішення і терміни їх реалізації.
«Щодо інших, більш складних питань, мине час і на підставі результатів, яких доб'ємося зараз, ми знайдемо рішення і для них», – пообіцяв він.
За словами Красносельського, під час зустрічі обговорювалися питання свободи переміщення громадян, залізничного сполучення, зв'язку та визнання документів.
«Контакт відбувся, зустріч була насиченою, а подальше – це робота двох сторін», – зазначив лідер невизнаної республіки. Він наголосив, що питання політичного статусу Придністров'я на зустрічі не обговорювалися.