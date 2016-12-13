Дональд Трамп визначився з новим главою Національної розвідки США

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Трамп призначив колишнього сенатора від штату Індіана Дена Коутса на посаду директора національної розвідки

Обраний президент США Дональд Трамп заявив про призначення колишнього сенатора Деніела Коутса номінантом на посаду директора Офісу національної розвідки США у новій адміністрації.

Про це повідомляє CNN.

«Обраний президент Дональд Трамп призначив колишнього сенатора від штату Індіана Дена Коутса на посаду директора національної розвідки», – йдеться в повідомленні.

Якщо Сенат затвердить цю кандидатуру, Коутс, який щойно завершив свою кар’єру у верхній палаті, стане головним радником Трампа з питань розвідки і забезпечуватиме нагляд за зусиллями розвідувального співтовариства США.

Деніел Коутс служив у Сенаті з 1989 по 1999 рр., після чого був призначений послом США до Німеччини (в адміністрації президента Джорджа Буша-старшого). У 2010 році він повернувся до Сенату після перемоги на виборах.

Вибір кандидатури Коутса співпав у часі з появою інформації про намір Дональда Трампа скоротити повноваження Офісу національної розвідки. Й хоча речник Трампа Шон Спайсер спростував цю інформацію в четвер, у команді обраного президента продовжують відкрито сумніватися в причетності російського уряду до кібератак на США.

Нинішній директор Офісу національної розвідки Джеймс Клеппер завершить свої повноваження після інавгурації обраного президента Сполучених Штатів.