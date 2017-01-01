Донецька поліція забрала у матері дітей, які гуляли роздягненими на морозі

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Фото Нацполіції в Донецькій області

Жінку розшукують за вбивство її чоловіка

У Донецькій області поліція забрала двох дочок у матері, розшукуваної за вбивство. Про це повідомляє прес-служба управління поліції в Донецькій області.

Учора ввечері до колл-центру «102» поліції Донецької області надійшло повідомлення, що двоє маленьких дітей гуляють на вулиці роздягнені.

На місце пригоди одразу було відправлено екіпаж патрульної поліції. Після приїзду поліцейські знайшли малюків уже в одній з квартир – жінка, яка телефонувала, була сусідкою і завела сестер у будинок, щойно побачила їх на вулиці. Як виявилося, мати дівчаток випила міцних напоїв і заснула, а діти самостійно вийшли роздягненими на вулицю погуляти.

Коли правоохоронці почали перевіряти особу матері, то відразу з'ясували, що вона перебуває в розшуку за скоєння правопорушення за ст. 118 (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони) Кримінального кодексу України. «Майже рік тому жінка в сусідньому Слов'янську вбила свого чоловіка. Їй було обрано запобіжний захід – арешт, але жінка втекла і сховалася від закону в РФ. Менше місяця тому вона повернулася туди, де жила з дітьми і новим співмешканцем, який збирався згодом удочерити дітей», – повідомили в поліції.

Розшукувану було затримано і передано до Слов'янського відділу поліції, а дітей поліцейські були змушені забрати з сім'ї. Зараз сестри перебувають у лікарні.