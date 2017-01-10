«Донецька залізниця» попередила Балчуна: палива залишилося на два дні роботи (ДОКУМЕНТ)

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Станом на 10.01.2017 наявність дизельного палива з регіонального філіалу «Донецька залізниця» становить 276 тонн, що забезпечує 2,5 дня роботи

«Донецька залізниця» може зупинити приміське сполучення через брак палива.

Про це повідомив начальник регіонального філіалу «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниці» Олександр Зародов в листі директору «Укрзалізниці» Войцеху Балчуну.

«Станом на 10.01.2017 наявність дизельного палива з регіонального філіалу «Донецька залізниця» становить 276 тонн, що забезпечує 2,5 дня роботи. З огляду на час на доставку палива з місця відвантаження до ТНТС (два дні), зазначені залишки ставлять під загрозу зупинку приміського руху, виконання поїзної, маневреної і господарської діяльності та унеможливлює забезпечення паливом служби П, Е, БМЕС для виконання невідкладних робіт з утримання зазначених господарств» , - йдеться в листі главі «Укрзалізниці».

При цьому, Зародов зазначив про складність перекидання палива між базами і сподівається, що керівництво втрутиться в рішення даної проблеми.