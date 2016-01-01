Допит Онищенка має розпочатися о 17.00

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Олександр Онищенко

САП допитає Онищенка

Допит у режимі відеоконференції народного депутата України Олександра Онищенка має відбутися сьогодні о 17-й годині. Цю інформацію підтвердили у Спеціалізованій прокуратурі України, пише УНН.

На початку грудня Онищенко звинуватив Адміністрацію президента України Петра Порошенка в «скупці» голосів в парламенті через нього і декількох інших депутатів.

За інформацією ЗМІ, протягом року Онищенко записував свої бесіди з Порошенком на ручний годинник з диктофоном. Депутат повідомив, що передав цей компромат американським спецслужбам 29 листопада.

Заступник генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЕРДР) відомості щодо Онищенка за статтею про одержання хабара. Детективи вже звернулися до Онищенка з проханням надати всі записи для розслідування цієї справи. Поки, за словами Холодницького, заяви нардепа виглядають голослівними, без жодних підтверджень.