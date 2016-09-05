Дослідниця Росії Сесіль Вессьє: Успіх «політики Путіна» означатиме руйнування ЄС і НАТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сесіль Вессьє

Путін – це небезпечна людина і для України, і для Європи, переконана французький політолог

Якщо Путін матиме в Європі дружніх президентів, існування таких міжнародних інституцій, як ЄС та НАТО, може опинитися під загрозою. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомила дослідниця Росії Сесіль Вессьє.

«Якщо у Путіна буде і «свій» президент у США, а також «свій» президент у Франції і «свій» канцлер у Німеччині, він зможе вести якусь свою політику. Свою політику – це необов’язково ввести війська. Перш за все це може бути руйнування Євросоюзу, руйнування НАТО», – зазначає Сесіль Вессьє.

За словами дослідниці, в такому разі Путін просуватиме ідею створення оборонної організації саме в Європі.

«Це реально, якщо Америка таки скаже, що, мовляв, ми не повинні платити за інших у цій організації. Ідея утворення якоїсь європейської оборонної сили була в кінці 40-х років, її навіть у радянській пресі обговорювали. Дмитро Медведєв у 2008 році якось сказав про те, що ми повинні створювати якісь європейські сили захисту без США. Так от, якщо у Путіна будуть дружні президенти тут, в Європі, він просуватиме саме ідею утворення такої організації», – говорить французький політолог.

Детальніше читайте: Автор книги «Мережі Кремля у Франції» Сесіль Вессьє: Вас мало підтримує ЄС? Після виборів у Франції і Німеччині вам так не здаватиметься