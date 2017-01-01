Литовські політики радять Україні не поспішати з ринком землі – Скоцик

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Повноважний Міністр Посольства Литовської республіки в Україні Гвідас Кєрушаускас та лідер Аграрної партії Віталій Скоцик

Досвід Литви у розвитку медицини, енергетики й земельних відносин може бути корисним для України

Литовський досвід побудови держави може стати добрим орієнтиром для України. Передусім у сфері охорони здоров’я й енергетики та системи земельних відносин. Однак поки що потенціал співпраці двох наших країн використано лише на 10%.

Про це розповів лідер Аграрної партії Віталій Скоцик на прес-конференції в прес-центрі «Главкома» за підсумками його візиту до Литви. У прес-конференції також взяв участь Повноважний Міністр Посольства Литовської республіки в Україні Гвідас Кєрушаускас.

Віталій Скоцик під час перебування у Литві провів багато зустрічей із литовськими політиками – зокрема, членами Сейму та міністерств, представниками аграрної партії «Союз селян і зелених», яка стала правлячою в своїй країні.

«Союз селян і зелених» - це ідеологічно близька нам партія, яка здобула перемогу на минулих виборах у жовтні 2016 року, набравши третину голосів. Сьогодні вона сформувала коаліцію з соціал-демократами в литовському Сеймі. Днями закінчено формування кабінету міністрів, у якому і прем'єр, і більшість міністрів - від цієї партії. Для нас дуже важливий досвід литовських колег – у передвиборчій роботі, роботі в регіонах, підготовці стратегії, а також досвід створення кабінету міністрів і постановки пріоритетних завдань», - підкреслив український політик.

Віталій Скоцик відзначив і принципи проведення в Литві земельної реформи, які могла б узяти на озброєння Україна.

«Як відомо, в новому меморандумі з МВФ є пункт про впровадження в Україні вільного ринку землі. Під час зустрічей я багато чув від литовських колег, що в цій сфері поспішність у жодному разі не допомагає. Потрібно робити все дуже зважено, щоб не допустити спекуляцій. Процес земельної реформи в Литві, до речі, ще не завершений», - підкреслив політик.

Литва, на його думку, є хорошим орієнтиром для України в багатьох напрямках. Йдеться, зокрема, і про реформу охорони здоров'я.

«Сьогодні система медобслуговування в Литві працює виключно в державному сегменті, тобто ніхто не перекладав витрати на плечі місцевих громад. Усі громадяни Литви мають медичне страхування, яке повністю забезпечує потреби в лікуванні й діагностиці хвороб. Хоча є приватні клініки, і люди мають право вибирати, в якому закладі лікуватися. Але якість медицини настільки висока, що приватний сектор займає менше 1% в медичному забезпечені країни», - підкреслив Віталій Скоцик.

За його словами, Литва дуже ефективно працює в напрямку енергетичної незалежності.

«Сьогодні Литва практично у всіх питаннях енергетики (крім електроенергії) є повністю незалежною від постачань російських енергоресурсів. Особливо ефективно Литва спрацювала щодо теплозабезпечення, понад 60% якого здійснюється завдяки біомасі, а не газу. І до 2020 року там планують повністю відмовитись від використання газу для опалення будівель. У нас значно більше біомаси, ніж у Литві, але ми використовуємо її від сили на 1% від того величезного потенціалу, який маємо. А завдяки біомасі і тарифи могли би бути значно нижчими, і енергетична незалежність зросла б», - зазначив Віталій Скоцик.

У свою чергу Повноважний Міністр посольства Литовської Республіки Гвідас Кєрушаускас відзначив роль горизонтальних українсько-литовських контактів.

«Розвиток зв'язків між українськими та литовськими університетами, школами, містами - це дуже важливо. І під час таких контактів ми готові передати наш досвід у різних сферах», - сказав дипломат.

Наступним етапом співпраці двох держав, яку ініціювала Аграрна партія України, буде візит литовських парламентарів та представників органів місцевого самоврядування в нашу країну.

«Ми відпрацюємо програму обміну студентами, економічні проекти, які можуть працювати в різних регіонах. У першу чергу в галузі теплозабезпечення», - підкреслив Віталій Скоцик.