Другу ніч поспіль російські бомбардувальники кружляють біля Аляски



Розсилка ВІДПРАВИТИ

США не піднімали свої винищувачі на перехоплення

Другу ніч поспіль Росія відправила 2 свої дальні бомбардувальники до берегів Аляски.

Про це заявили дві посадові особи США, повідомляє Fox News.

Два бомбардувальника Ту-95, здатні нести ядерні заряди, були помічені військовим радаром США о 17:00 за місцевим часом. Цього разу російські літаки летіли за 36 миль від материка під час польоту на північ від Алеутських островів.

США не піднімали свої винищувачі на перехоплення. Проте відправили літак E-3 Sentry, щоб переконатися, ща там не було інших - більших - бомбардувальників.

Напередодні повідомлялося, що США перехопили 2 ядерні бомбардувальника Росії біля Аляски.