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    Другу ніч поспіль російські бомбардувальники кружляють біля Аляски

    • Сьогодні, 10:25
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    США не піднімали свої винищувачі на перехоплення

    Другу ніч поспіль Росія відправила 2 свої дальні бомбардувальники до берегів Аляски.

    Про це заявили дві посадові особи США, повідомляє Fox News.

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    Два бомбардувальника Ту-95, здатні нести ядерні заряди, були помічені військовим радаром США о 17:00 за місцевим часом. Цього разу російські літаки летіли за 36 миль від материка під час польоту на північ від Алеутських островів. 

    США не піднімали свої винищувачі на перехоплення. Проте відправили літак E-3 Sentry, щоб переконатися, ща там не було інших - більших - бомбардувальників.

    Напередодні повідомлялося, що США перехопили 2 ядерні бомбардувальника Росії біля Аляски.

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