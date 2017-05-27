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    Дружина Кличка заспівала на даху ЦУМу

    • Вчора, 23:17
    • Розсилка

    Співачка дала концерт у супроводі джазового бенду

    Дружина мера Києва Наталія Кличко провела ексклюзивний концерт тільки для шанувальників на даху будинку Центрального універсального магазину Києва (ЦУМ).

    Про це дружина Кличка повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

    За три години до початку концерту дружина Кличка написала, що дуже рада, що сьогодні дасть концерт в Києві.

    «Останні години підготовки! Дуже рада, що сьогодні ввечері буду співати в моєму рідному місті Київ!!! Все буде добре - мій гурт - зі мною», - написала Наталія.

    Вона опублікувала фотографії і відео з репетиції. 

    На фото можна побачити, що захід відбудеться на даху ЦУМу.

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    Дружина Кличка заспівала на даху ЦУМу
    Дружина Кличка заспівала на даху ЦУМу
    Дружина Кличка заспівала на даху ЦУМу
    Дружина Кличка заспівала на даху ЦУМу
    Дружина Кличка заспівала на даху ЦУМу
    Дружина Кличка заспівала на даху ЦУМу


    Нагадаємо, дружина очільника Києва, Наталя відкрила в собі несподіваний талант до джазової пісні і тепер намагається просувати себе та позиціонувати виключно, як талановиту співачку.

    Дружина Кличка гастролює з концертами Німеччиною та Америкою.

    Ще взимку Наталія анонсувала свій перший сольний концерт в Україні на День Києва.

    Співачка анонсувала виступ у супроводі джазового бенду. Проте місце проведення концерту було не відомо.

    Користувачі соцмереж почали викладати відео з самого концерту.

    Концерт Натальи Кличко, прохладно но классно

    Допис, поширений Alexander Tuchinsky (@tuchinsky_alex)

    Київ Україна ЦУМ
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