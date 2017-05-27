Дружина Кличка заспівала на даху ЦУМу

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Співачка дала концерт у супроводі джазового бенду

Дружина мера Києва Наталія Кличко провела ексклюзивний концерт тільки для шанувальників на даху будинку Центрального універсального магазину Києва (ЦУМ).

Про це дружина Кличка повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За три години до початку концерту дружина Кличка написала, що дуже рада, що сьогодні дасть концерт в Києві.

«Останні години підготовки! Дуже рада, що сьогодні ввечері буду співати в моєму рідному місті Київ!!! Все буде добре - мій гурт - зі мною», - написала Наталія.

Вона опублікувала фотографії і відео з репетиції.

На фото можна побачити, що захід відбудеться на даху ЦУМу.





Нагадаємо, дружина очільника Києва, Наталя відкрила в собі несподіваний талант до джазової пісні і тепер намагається просувати себе та позиціонувати виключно, як талановиту співачку.

Дружина Кличка гастролює з концертами Німеччиною та Америкою.

Ще взимку Наталія анонсувала свій перший сольний концерт в Україні на День Києва.

Співачка анонсувала виступ у супроводі джазового бенду. Проте місце проведення концерту було не відомо.

Користувачі соцмереж почали викладати відео з самого концерту.