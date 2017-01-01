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    Дружина Порошенка не порадилась із чоловіком, коли йшла працювати на канал Ахметова

    • Сьогодні, 17:54
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    <span>У травні в програмі &laquo;Ранок з Україною&raquo; на телеканалі &laquo;Україна&raquo; стартує рубрика дружини президента Марини Порошенко &laquo;У ритмі спорту&raquo;</span>
    У травні в програмі «Ранок з Україною» на телеканалі «Україна» стартує рубрика дружини президента Марини Порошенко «У ритмі спорту»

    Президент запевнив, що у його родині дуже демократичні стосунки

    Президент Петро Порошенко не став говорити про Ріната Ахметова, на каналі якого буде вести передачу перша леді Марина Порошенко.

    На прес-конференції у неділю у Порошенка запитали, як він ставиться до того, що його дружина буде вести передачу на каналі олігарха Ахметова.

    Проте президент у відповіді навіть не згадав ім'я олігарха.

    «У нас дуже демократичні стосунки в родині. Вона (Марина) веде активну громадську діяльність і щодо того, що вона збирається знімати цикл передач, не політичних абсолютно, вона зі мною не радилась. Я подивився анонс – мені сподобалось», - сказав він.     

    Як відомо, дружина президента вестиме рубрику «У ритмі спорту з Мариною Порошенко» на телеканалі «Україна», який входить до медіахолдингу «Медіа Група Україна», власником якого є група «Систем Кепітал Менеджмент» Ріната Ахметова.

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