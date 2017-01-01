ДТП у Північній Осетії: загинуло двоє українців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: 112.ua Неповнолітній водій «БМВ» не впорався зкеруванням.

Іномарка зіткнулася з вантажним автомобілем

Через дорожньо-транспортну пригоду в Північній Осетії загинули двоє неповнолітніх громадян України. Про це повідомляє «Інтерфакс-Південь» з посиланням на джерело в екстрених службах Північної Осетії.

Як повідомляється, ДТП сталася вчора, 20 квітня 2017 року, в Ардонському районі Північної Осетії, де іномарка зіткнулася з вантажним автомобілем.

«За попередніми даними, в четвер увечері неповнолітній водій «БМВ» не впорався з керуванням і врізався у вантажний автомобіль. У результаті ДТП пасажири іномарки - брат і сестра 2010 та 2008 року народження загинули на місці пригоди», - йдеться в повідомленні.

У важкому стані також перебуває водій автомобіля «БМВ», він госпіталізований.

«За попередньою інформацією загиблі діти були громадянами України, які гостювали в Північній Осетії у родичів», - повідомляє видання



Повний текст читайте тут: У Північній Осетії іномарка зіткнулася з вантажним автомобілем В результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) в Північній Осетії загинули двоє неповнолітніх громадян України. Про це повідомляє "Інтерфакс-Південь" з посиланням на джерело в екстрених службах Північної Осетії. Як повідомляється, ДТП сталася вчора, 20 квітня 2017 року, в Ардонському районі Північної Осетії, де іномарка зіткнулася з вантажним автомобілем. "За попередніми даними, в четвер увечері неповнолітній водій "БМВ" не впорався з керуванням і врізався у вантажний автомобіль. В результаті ДТП пасажири іномарки - брат і сестра 2010 та 2008 року народження загинули на місці пригоди", - йдеться в повідомленні. Як повідомляється, у важкому стані також перебуває водій автомобіля "БМВ", він госпіталізований. "За попередньою інформацією загиблі діти були громадянами України, які гостювали в Північній Осетії у родичів", - повідомляє видання.Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/dtp-severnoy-osetii-pogibli-dvoe-nesovershennoletnih-1492752273.html



Повний текст читайте тут: У Північній Осетії іномарка зіткнулася з вантажним автомобілем В результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) в Північній Осетії загинули двоє неповнолітніх громадян України. Про це повідомляє "Інтерфакс-Південь" з посиланням на джерело в екстрених службах Північної Осетії. Як повідомляється, ДТП сталася вчора, 20 квітня 2017 року, в Ардонському районі Північної Осетії, де іномарка зіткнулася з вантажним автомобілем. "За попередніми даними, в четвер увечері неповнолітній водій "БМВ" не впорався з керуванням і врізався у вантажний автомобіль. В результаті ДТП пасажири іномарки - брат і сестра 2010 та 2008 року народження загинули на місці пригоди", - йдеться в повідомленні. Як повідомляється, у важкому стані також перебуває водій автомобіля "БМВ", він госпіталізований. "За попередньою інформацією загиблі діти були громадянами України, які гостювали в Північній Осетії у родичів", - повідомляє видання.Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/dtp-severnoy-osetii-pogibli-dvoe-nesovershennoletnih-1492752273.html