ДТП в Африці: загинули діти

Служба швидкої медичної допомоги повідомила про аварію

Через дорожньо-транспортну пригоду неподалік від столиці Південно-Африканської Республіки Преторія загинуло щонайменше 20 дітей. Про це повідомляє The Independent із посиланням на представника служби швидкої медичної допомоги Рассела Меєринга.

За його словами, загинуло близько 20 дітей.

The Associated Press у Twitter повідомляє, що ДТП сталася внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою. Після зіткнення виникла пожежа, всередині автобуса ще залишаються люди.

