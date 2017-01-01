Духовний лідер Ірану розкритикував Захід за стратегію боротьби з джихадистами

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Алі Хаменеї: Ті кроки, до яких країни Заходу вдаються в боротьбі з джихадистами на кшталт терористичного угруповання «Ісламська держава» — невдалі

Захід має невдалу стратегію боротьби з джихадистами, зокрема з терористичним угрупованням «Ісламська держава». Про це заявив духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, передає Deutsche Welle.

«Ті кроки, до яких країни Заходу вдаються в боротьбі з джихадистами на кшталт терористичного угруповання «Ісламська держава» — невдалі», — таку думку висловив у неділю, 4 червня, духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї під час телевізійного виступу.

За словами духовного лідера Ірану, наразі «ІД» «витісняють із її місця виникнення в Сирії та Іраку в інші країни — Афганістан, Пакистан, та навіть Філіппіни й європейські країни». Тож, «це — вогонь, який вони (країни Заходу. — Ред.) самі розпалили, й який тепер вдарив по них у відповідь», додав Хаменеї.

Варто зазначити, що заява пролунала на тлі останнього кривавого теракту в Лондоні.