Два російських військових корабля при перетині Ла-Маншу супроводжували британські фрегати
- Вчора, 22:23
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Моряки Королівського флоту фіксують час руху, використовуючи також радари, щоб відстежувати курс і швидкість
Королівський флот супроводжував два російських військових кораблів під час їх проходження через Ла-Манш після того, як вони були помічені у Північному морі.
Про це повідомляє The Daily Mail.
Зазначається, що моряки Королівського флоту фіксують час руху, використовуючи також радари, щоб відстежувати курс і швидкість.
Міністерство оборони оприлюднило фотографії російських кораблів, як вони проходять у супроводі Королівського військово-морського флоту через Ла-Манш.
Міністр оборони сер Майкл Феллон зазначив:
«Фрегати HMS Sutherland ретельно відмічають ці російські кораблі, - те, як вони проходять поблизу британських вод. Королівський флот пильнує та оберігає Великобританію».