  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Два російських військових корабля при перетині Ла-Маншу супроводжували британські фрегати

    • Вчора, 22:23
    • Розсилка

    Моряки Королівського флоту фіксують час руху, використовуючи також радари, щоб відстежувати курс і швидкість

    Королівський флот супроводжував два російських військових кораблів  під час їх проходження через Ла-Манш після того, як вони були помічені у Північному морі.

    Про це повідомляє The Daily Mail.

    Зазначається, що моряки Королівського флоту фіксують час руху, використовуючи також радари, щоб відстежувати курс і швидкість.

    Міністерство оборони оприлюднило фотографії російських кораблів, як вони проходять у супроводі Королівського військово-морського флоту через Ла-Манш. 

    Міністр оборони сер Майкл Феллон зазначив:

    «Фрегати HMS Sutherland ретельно відмічають ці російські кораблі, - те, як вони проходять поблизу британських вод. Королівський флот пильнує та оберігає Великобританію».

    міністр радари
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ