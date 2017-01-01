Дві росіянки попросили притулку в Україні через утиски щодо свого походження
- Сьогодні, 15:35
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Розсилка
Жінки прибули з РФ пішки з маленькою дитиною
Дві громадянки Росії у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Гоптівка», що в Харківській області, попросили про статус біженців в Україні. Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби України.
Зазначається, що 47-річна жінка та її 20-річна донька прибули з РФ пішки з маленькою дитиною.
«Під час бесіди жінки розповіли, що, у зв'язку з українським походженням та українським громадянством онучки в Росії вони не могли працевлаштуватися та не отримували належної медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.
Таким чином вони втомилися від постійних утисків через етнічну приналежність і були змушені просити статусу біженців, адже побоювались за своє життя та життя дитини. Згідно з повідомленням, після оформлення відповідних документів громадянок Росії направили до Державної міграційної служби в Харківській області.
Раніше повідомлялося, що з початку 2016 року 54 громадянина Російської Федерації звернулися до українських органів влади із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Своєю чергою, у 2015 році таких осіб було 86, а в 2014-му – 130.