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    Джемілєв назвав 2017-й рік вирішальним у питанні деокупації Криму

    • 31 Грудня, 2016, 23:03
    • Розсилка

    Головним чинником майбутньої перемоги лідер кримських татар вважає єднання українців

    Лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв зазначив, що минулий рік показав, що Україна має друзів, які підтримують її у відстоюванні справедливості.

    «2017 рік стане вирішальним для звільнення Криму від російської окупації», - заявив уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає прес-служба уповноваженого в Facebook.


    «Рік, що минає довів, що ми маємо друзів які разом з нами відстоюють наші права і свободи, ґрунтуючись на основних принципах цивілізованого світу підтримують нас в боротьбі з агресором у відстоюванні справедливості. Упевнений, що в Новому році завдяки такому єдності і наполегливій роботі, ми подолаємо всі загрози і виклики стоять перед нашою державою, і цієї рік буде вирішальним у питаннях деокупації Криму», - підкреслив він.

    Як відомо, Росія окупувала Крим за підсумками незаконного референдуму навесні 2014 року.

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