Джемілєв: невиконання Росією рішення Ради Європи щодо Криму не стало несподіванкою

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Мустафа Джемілєв

Питання Криму буде і надалі підніматися в різних міжнародних організаціях, стверджує Джемілєв

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв вважає, що невиконання Росією рішення Ради Європи щодо Криму не стало несподіванкою.

Про це лідер кримськотатарського народу заявив у коментарі «Крим.Реалії».

«Для нас не є сюрпризом, що Росія не виконує свої міжнародні обов'язки. Якби ця країна рахувалася з міжнародним правом, то вона взагалі б не окупувала Крим і не розв'язувала війну проти України. Але те, що вчора Кабінет міністрів Ради Європи ухвалив таке рішення – це додатковий внесок у скарбничку по деокупації Криму», – зазначив Джемілєв.

Він додав, що це питання буде і надалі підніматися в різних міжнародних організаціях.

«Ми постійно будемо говорити про це. Буде як в Парламентській асамблеї Ради Європи, коли раз сказали, два сказали, а потім її (Росію – ред.) викинули звідти. Те ж саме буде відбуватися поступово і з Радою Європи», – додав Джемілєв.

Як повідомляв «Главком», сьогодні у міністерстві закордонних справ Росії заявили, що РФ не буде виконувати рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо анексованого Криму і Севастополя.