Джерело: російські дипломати не можуть покинути США через відсутність авіаквитків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дипломати будуть змушені найближчим часом добиратися з Вашингтона до Нью-Йорка, де більше шансів придбати квитки на рейс до Москви

Російські дипломатичні працівники, які за розпорядженням американського уряду повинні покинути територію США протягом 72 годин, стикаються з труднощами при покупці квитків в Росію. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на інформоване джерело.

«Квитків немає, все розкупили перед Новим роком, але людям дано всього 72 години, я не знаю, як вони встигнуть [покинути країну]», - повідомило анонімне джерело агентства.

Він зазначає, що дипломати будуть змушені найближчим часом добиратися з Вашингтона до Нью-Йорка, де більше шансів придбати квитки на рейс до Москви. За словами джерела, найімовірніше дипломати проведуть новорічну ніч в літаку.

«Це стало великою несподіванкою, люди готувалися відзначати Новий рік», - додав він.

Раніше Держдеп підтвердив висилку з США 35 російських дипломатів.