Джордж Майкл помер уві сні – ЗМІ

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Джордж Майкл

Свій шок, розпач та смуток із приводу цієї трагедії висловлюють фани Майкла по всьому світі, його друзі та численні колеги

За попередньою інформацією, 53-річний легендарний британський співак Джордж Майкл помер уві сні, повідомляє видання TMZ із посиланням на джерела.

«Йому не було боляче», – зазначили джерела.

Як повідомлялось, співак, імовірно, помер від серцевої недостатності.

Тим часом свій шок, розпач та смуток із приводу цієї трагедії висловлюють фани Майкла по всьому світі, його друзі та численні колеги.

«Прощавай, мій друже! Ще один великий артист покинув нас. 2016-й, тепер ти можеш від***батися від нас?» – емоційно написала в своєму Instagram Мадонна.