Ефір телеканала Конгресу США було перервано трансляцією Russia Today

Мовлення телеканала відновили за 10 хвилин

Ефір телеканала Конгресу США C-SPAN раптово почав транслювати телеканал Russia Today. Втім, на самому телеканалі заявили, що інцидент став причиною технічної помилки, та наголосили, що не вірять у хакерську атаку.

Про це йдеться у повідомленні телеканала у Twitter.

«Ми не віримо, що це була хакерська атака», – сказано у повідомленні. Зазначається, що мовлення каналу C-SPAN було відновлено протягом 10 хвилин.

Інцидент стався о 14:30 за Вашингтоном (21:30 за київським часом), коли телеканал транслював обговорення законопроектів, що стосуються комісії з цінних паперів і бірж.

Тоді, під час переривання ефіру російським ЗМІ, на екранах з’явився сюжет про те, як глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський розповів про переговори з неіснуючою країною Сан-Ескобар.

Here's the moment Russia Today took over the C-SPAN1 feed. Unclear what happened. RT aired for about ten minutes before C-SPAN1 came back. pic.twitter.com/mhWVgCoFxF