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    Ефір телеканала Конгресу США було перервано трансляцією Russia Today

    • Сьогодні, 09:54
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    Мовлення телеканала відновили за 10 хвилин

    Ефір телеканала Конгресу США C-SPAN раптово почав транслювати телеканал Russia Today. Втім, на самому телеканалі заявили, що інцидент став причиною технічної помилки, та наголосили, що не вірять у хакерську атаку.

    Про це йдеться у повідомленні телеканала у Twitter.

    «Ми не віримо, що це була хакерська атака», – сказано у повідомленні. Зазначається, що мовлення каналу C-SPAN було відновлено протягом 10 хвилин.

    Інцидент стався о 14:30 за Вашингтоном (21:30 за київським часом), коли телеканал транслював обговорення законопроектів, що стосуються комісії з цінних паперів і бірж.

    Тоді, під час переривання ефіру російським ЗМІ, на екранах з’явився сюжет про те, як глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський розповів про переговори з неіснуючою країною Сан-Ескобар.

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