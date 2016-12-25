Екс-глава МЗС Ізраїлю вважає скасування візиту Гройсмана помилкою Нетаньяху
- 25 Грудня, 19:48
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Вона дорікнула урядовцю через прокремлівську позицію
Екс-міністр закордонних справ Ізраїлю й депутат кнесету Ципі Лівні виступила з різкою критикою скасування візиту прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до Ізраїлю.
Колишня глава дипломатичного відомства вперше ясно і чітко вказала на незбалансовану і відверто прокремлівську позицію нинішнього уряду і особисто його лідера Біньяміна Нетаньяху, який зараз виконує також обов'язки глави МЗС, повідомляє ізраїльське видання «Курсор».
«Для чого потрібно було скасовувати візит прем'єр-міністра України до Ізраїлю, чим це допоможе нашій країні?» - цитує видання прес-реліз зі словами Лівні.
Депутат зазначила, що у Нетаньяху тісні відносини з Росією. За її словами, Нетаньяху звертався до президента РФ Володимира Путіна з проханням накласти вето на антиізраїльську резолюцію Ради безпеки ООН і отримав від президента Росії відмову.
«Абсолютно справедливо, - Росія країна, з якою обов'язково треба вміти будувати міцні відносини», - зазначає Лівні.
«Але при цьому щоразу в міжнародних організаціях Росія голосує проти Ізраїлю. Так сталося і цього разу. І що робить Нетаньяху? Скасовує запланований на цей тиждень візит прем'єр-міністра України до Ізраїлю», - сказала вона.
«Це означає, що за антиізраїльське голосування в РБ ООН Нетаньяху планує зіпсувати відносини і з Росією? З усіма країнами, які голосували проти Ізраїлю? Чи він показує силу лише проти тих, хто йому здається слабким?», - зазначила депутат кнесету.
На її думку, такими діями Нетаньяху знову проявляє безпорадність.
«Він не контролює ситуацію, не розуміє ефективності й користі для Ізраїлю своїх реакцій», - вважає Лівні.