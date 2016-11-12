Екс-головнокомандувач НАТО закликав Трампа надати Україні зброю

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Адміністрація Обами не захотіла надати Україні зброю, яка необхідна для захисту

Екс-головнокомандувач військ НАТО в Європі Філіп Брідлав закликав президента США Дональда Трампа надати Україні зброю. Про це йдеться в текст його виступу перед комітетом Сенату США з міжнародних відносин.

«Адміністрація Трампа, яка розуміє цінність переговорів з позиції сили, повинна прийняти положення передової оборони в боротьбі з проблемою Кремля в НАТО. Вона повинна повністю підтримувати Україну в боротьбі з кремлівської агресією. Адміністрація Обами не захотіла надати Україні зброю, яка необхідна для захисту. Нова команда може уникнути цієї помилки», - заявив він.

Крім того, Брідлав зазначив, президент Російської Федерації Володимир Путін і російські чиновники виправдовували агресію в Україні, стверджуючи, що захищають етнічних росіян і російськомовне населення, яке проживає на Донбасі.

Також Брідлав додав, що мета РФ полягає в тому, щоб послабити НАТО, Європейський Союз і трансатлантичні відносини.



За словами Брідлава, економічні санкції проти РФ були введені в якості стимулу для Москва для виконання зобов'язань згідно з мінськими угодами, для того, щоб РФ залишила територію Донбасу, а також санкції є реакцією на російську агресію.

«Було б ознакою слабкості, якщо б ми послабили ці санкції перш ніж Москва виконає умови мінських угод», - заявив він. Крім того, Брідлав відзначив необхідність нарощування кібер-захисту, щоб протистояти операціями, які Кремль проводить проти США та інших країн.

«Діалог з Москвою можливий з деяких важливих питань. Але ми не повинні бути введені в оману цією перспективою, ми не можемо поступитися нашими принципами та інтересами. Ми повинні вести цей діалог з повагою, але і з позиції сили», - додав він.