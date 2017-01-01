Екс-кандидат в президенти США заявив про атаки хакерів з Росії

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Сенатор Марко Рубіо

Колишні члени штабу виборчої кампанії Марка Рубіо стали жертвами кібератак з російських IP-адрес

Екс-кандидат в президенти США, сенатор Марко Рубіо розповів, що під час виборчої кампанії хакери з Росії атакували членів його штабу. Про це він заявив в ході слухань у сенаті, повідомляє The Washington Post.

«У липні 2016 року, відразу після того, як оголосив про намір переобиратися в сенат США, колишні члени штабу моєї виборчої кампанії, у яких був доступ до внутрішньої інформації про кампанію, стали жертвами кібератак з російських IP-адрес. Спроба була невдалою», - розповів сенатор.

Схожа атака, за його словами, відбулася і протягом доби до того, як він зробив цю заяву. Проте він не став вдаватися в деталі.