Екс-командир «Торнадо» з СІЗО заявив, що не відрізав вухо підлеглому

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Руслан Онищенко

Заарештований екс-командир роти «Торнадо» Руслан Онищенко запевняє, що не відрізав вухо своєму колишньому підлеглому – Максиму Глєбову.

Про це екс-командир «Торнадо» повідомив у коментарі «Громадському».

Онищенко стверджує, що намагався оглянути рану і витерти кров.

«Я намагався зрозуміти, що робити. Я витирав кров, щоб побачити рану і зрозуміти, що потрібно: ганчірка, сніг чи перекис водню», — сказав Онищенко.

Раніше у мережі було опубліковано відео з Лук'янівського СІЗО, на якому видно, що Онищенко, ймовірно, відрізає вухо своєму колишньому підлеглому.

Раніше Комбат «Торнадо» Онищенко заявив, що Глєбов сам собі відрізав вухо і вирішив завдати собі каліцтва через «емоції після суду».

Адвокат Володимир Якимов заявляв, що Глєбов відрізав собі вухо нібито через знущання майора Лук'янівського СІЗО.

11 січня у Києві сталися сутички між ув'язненими та охороною в Лук’янівському СІЗО. Пізніше стало відомо, що один з «торнадівців» Максим Глєбов відрізав собі вухо.