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    Екс-командир «Торнадо» з СІЗО заявив, що не відрізав вухо підлеглому

    • Вчора, 22:47
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    Руслан Онищенко
    Руслан Онищенко

    Заарештований екс-командир роти «Торнадо» Руслан Онищенко запевняє, що не відрізав вухо своєму колишньому підлеглому – Максиму Глєбову.

    Про це екс-командир «Торнадо» повідомив у коментарі «Громадському».

    Онищенко стверджує, що намагався оглянути рану і витерти кров.

    «Я намагався зрозуміти, що робити. Я витирав кров, щоб побачити рану і зрозуміти, що потрібно: ганчірка, сніг чи перекис водню», — сказав Онищенко.

    Раніше у мережі було опубліковано відео з Лук'янівського СІЗО, на якому видно, що Онищенко, ймовірно, відрізає вухо своєму колишньому підлеглому.

    Раніше Комбат «Торнадо» Онищенко заявив, що Глєбов сам собі відрізав вухо і вирішив завдати собі каліцтва через «емоції після суду».

    Адвокат Володимир Якимов заявляв, що Глєбов відрізав собі вухо нібито через знущання майора Лук'янівського СІЗО.

    11 січня у Києві сталися сутички між ув'язненими та охороною в Лук’янівському СІЗО. Пізніше стало відомо, що один з «торнадівців» Максим Глєбов відрізав собі вухо.

    торнадо
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