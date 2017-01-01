Екс-лідери сепаратистів на Донбасі розповіли про роль Суркова

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Владислав Сурков

Сурков керує сепаратистами на Донбасі

Помічник президента Росії Владислав Сурков здійснює безпосередній вплив на внутрішню політику «ДНР» і «ЛНР». Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Про роль Суркова розповіли три людини, що раніше займали високі пости в керівництві сепаратистів. Двоє співрозмовників побажали зберегти анонімність, третій - Олексій Александров - дозволив назвати своє ім'я.

За їх словами, Сурков приймав участь у формуванні структури керівництва сепаратистів і контролює ситуацію на окупованому Донбасі через спеціально відібраних довірених осіб, які регулярно доповідають йому про стан справ.

Сурков також зіграв ключову роль в тому, що «ДНР» очолив Олександр Захарченко. Спочатку, заявили вони, передбачалося, що Захарченко стане «міністром оборони» донецьких сепаратистів. Проте після зустрічі з Сурковим в Кремлі з офісу помічника президента надійшла пропозиція призначити Захарченка на посаду голови «ДНР».

Олександр Бородай та Ігор Стрєлков, які очолювали донецьких сепаратистів, «тихо пішли у відставку, щоб Захарченко міг узяти на себе повноваження», заявив один із екс-лідерів сепаратистів Олексій Александров.

Під загрозою смерті або позбавлення волі, заявили усі троє джерела, Москва поступово змусила піти більшість організаторів руху сепаратистів на сході України.

Стрєлков від коментарів агентству відмовився, а Бородай обмежився заявою, що рекомендував Захарченка на посаду глави «ДНР». Отримати коментарі адміністрації президента РФ Reuters не вдалося.

Джерело: Еспресо ТВ