Екс-міністр аграрної політики Ігор Швайка потрапив у ДТП



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Facebook/Ігор Швайка Екс-міністр аграрної політики і екс-голова харківського осередку ВО «Свобода» Ігор Швайка

Швайка опублікував фото наслідків ДТП за його участі

Екс-міністр аграрної політики в уряді Арсенія Яценюка і екс-голова харківського осередку ВО «Свобода» Ігор Швайка потрапив у ДТП.

Про це Швайка повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Вчора потрапив в дорожньо-транспортну халепу. Їхав з я Конотопа від нашого міського голови Артем Семеніхін до Києва», - написав Швайка.

Медичну допомогу йому надали у Прилуцькій міській лікарні.

Судячи з фото, політик отримав травму ноги, руки і плеча. У лікарні йому наклали гіпс і зашили рани.

Він подякував водіям, які поділилися з ним вмістом аптечок, а також пасажирку маршрутки «Київ-Суми», яка надала йому першу допомогу. Окрім того Швайка подякував медикам, друзям і рідним.

Нагадаємо, минулого року у Харкові пограбували автомобіль екс-міністра аграрної політики Ігоря Швайки.