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    Екс-міністр аграрної політики Ігор Швайка потрапив у ДТП

    • Вчора, 23:41
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    Екс-міністр аграрної політики і екс-голова харківського осередку ВО &laquo;Свобода&raquo;&nbsp;Ігор Швайка
    Фото: Facebook/Ігор Швайка
    Екс-міністр аграрної політики і екс-голова харківського осередку ВО «Свобода» Ігор Швайка

    Швайка опублікував фото наслідків ДТП за його участі

    Екс-міністр аграрної політики в уряді Арсенія Яценюка і екс-голова харківського осередку ВО «Свобода» Ігор Швайка потрапив у ДТП.

    Про це Швайка повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    «Вчора потрапив в дорожньо-транспортну халепу. Їхав з я Конотопа від нашого міського голови Артем Семеніхін до Києва», - написав Швайка.

    Медичну допомогу йому надали у Прилуцькій міській лікарні.

    Судячи з фото, політик отримав травму ноги, руки і плеча. У лікарні йому наклали гіпс і зашили рани.

    Він подякував водіям, які поділилися з ним вмістом аптечок, а також пасажирку маршрутки «Київ-Суми», яка надала йому першу допомогу. Окрім того Швайка подякував медикам, друзям і рідним.

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    Екс-міністр аграрної політики Ігор Швайка потрапив у ДТП
    Екс-міністр аграрної політики Ігор Швайка потрапив у ДТП
    Екс-міністр аграрної політики Ігор Швайка потрапив у ДТП
    Екс-міністр аграрної політики Ігор Швайка потрапив у ДТП
    Екс-міністр аграрної політики Ігор Швайка потрапив у ДТП
    Екс-міністр аграрної політики Ігор Швайка потрапив у ДТП

    Нагадаємо, минулого року у Харкові пограбували автомобіль екс-міністра аграрної політики Ігоря Швайки. 

    ДТП Свобода автомобіль
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